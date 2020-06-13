Карякин заявил, что не испытывал проблем с тренировками во время карантина

Короткая ссылка
Шахматист Сергей Карякин рассказал о своих тренировках в период самоизоляции.
Карякин заявил, что не испытывал проблем с тренировками во время карантина
  • РИА Новости

По словам спортсмена, необходимость соблюдать карантин не составила для него проблем, поскольку для занятий ему нужен только компьютер с установленными шахматными программами. Карякин также выразил надежду на скорое возобновление соревнований. Сам он, правда, считает, что это произойдет не раньше осени.

«Я слежу за текущими шахматными тенденциями, потому что сейчас проводится довольно много онлайн-турниров высшего уровня. Естественно, когда неизвестно о сроках следующего турнира, то есть ощущение отсутствия мотивации. Но я занимаюсь каждый день, ведь когда-нибудь турниры все-таки начнутся», — цитирует Карякина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Карякин сыграл вничью с космонавтами МКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить