Карякин заявил, что не испытывал проблем с тренировками во время карантина

Шахматист Сергей Карякин рассказал о своих тренировках в период самоизоляции.

По словам спортсмена, необходимость соблюдать карантин не составила для него проблем, поскольку для занятий ему нужен только компьютер с установленными шахматными программами. Карякин также выразил надежду на скорое возобновление соревнований. Сам он, правда, считает, что это произойдет не раньше осени.

«Я слежу за текущими шахматными тенденциями, потому что сейчас проводится довольно много онлайн-турниров высшего уровня. Естественно, когда неизвестно о сроках следующего турнира, то есть ощущение отсутствия мотивации. Но я занимаюсь каждый день, ведь когда-нибудь турниры все-таки начнутся», — цитирует Карякина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Карякин сыграл вничью с космонавтами МКС.