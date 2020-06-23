Селюк раскрыл информацию о состоянии заболевшего коронавирусом Каборе

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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о состоянии игрока «Динамо» Шарля Каборе, который заболел коронавирусом.
Селюк раскрыл информацию о состоянии заболевшего коронавирусом Каборе
  • РИА Новости

В своём аккаунте в Twitter он выложил фотографию подопечного, который поднимает вверх большой палец. При этом правая рука Каборе перебинтована в районе локтя. По всей видимости, спортсмен сдавал кровь на анализ.

Селюк сообщил, что футболист находится в госпитале третий день и чувствует себя хорошо. Агент также выразил благодарность «Динамо» за оперативную и профессиональную помощь.

Ранее ЦСКА отреагировал на высказывания Селюка о наставнике клуба Викторе Гончаренко.

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