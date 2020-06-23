Игроки «Барселоны» выразили недовольство работой клубных докторов

Игроки «Барселоны» выразили недовольство качеством работы медицинского штаба.

Как сообщает TV3, больше всего претензий предъявляет Френки де Йонг. Голландец заявил о намерении лечиться на родине, поскольку клубные врачи неправильно поставили ему диагноз. Из-за травмы спортсмен, скорее всего, пропустит остаток сезона. В числе недовольных медобслуживанием также Самюэль Юмтити и Усман Дембеле.

В частности, футболисты винят врачей в плохом планировании восстановительных курсов и рецидивах травм.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону» в турнирной таблице Примеры.