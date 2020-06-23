Кудряшов рассказал, как Черчесов в 2018 году заставил его сбрить бороду

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Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, почему сбрил бороду во время чемпионата мира 2018 года.
Кудряшов рассказал, как Черчесов в 2018 году заставил его сбрить бороду
  • РИА Новости

По словам спортсмена, который сейчас выступает в Турции за «Антальяспор», его длинная борода не понравилась наставнику национальной команды Станиславу Черчесову. Тренер неоднократно намекал подопечному на необходимость избавиться от неё. Сначала Кудряшов сделал бороду покороче, но, когда Черчесов вновь проявил недовольство, — полностью сбрил растительность на лице. Как подчеркнул Кудряшов, специалист сказал сборникам, что футболист должен хорошо выглядеть. В итоге защитник согласился, что такая длинная борода является перебором.

Свою историю Кудряшов рассказал для сайта Российского футбольного союза. 

Ранее Черчесов не исключил, что сборная России проведёт контрольные матчи со Швецией и Польшей.

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