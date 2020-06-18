Черчесов не исключил, что сборная России проведёт контрольные матчи со Швецией и Польшей

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил проведение товарищеских матчей с командами Швеции и Польши, которые не состоялись ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Как и ожидалось, осенью сборная России проведёт шесть игр Лиги наций с Сербией, Венгрией и Турцией. Окна для этих игр остались прежними, ждём лишь подтверждения дат и времени начала матчей. Особенность осеннего цикла будет заключаться в том, что в октябре и ноябре перед официальными встречами у нас будет возможность провести по одной контрольной», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он отметил, что команда постарается воспользоваться возможностью и провести ещё две игры, поскольку не собиралась с ноября прошлого года.

«Что касается соперников, то этот вопрос будет прорабатываться РФС. Мы не смогли сыграть в марте со Швецией и Молдавией, а в июне — с Польшей и Сербией. Держим в уме эти сборные, но существует масса нюансов, которые нужно предусмотреть и согласовать. Как только договорённости будут достигнуты, РФС объявит об этом на официальных ресурсах», — добавил специалист.

Из-за пандемии не состоялись матчи со Швецией, Польшей, Молдавией и Сербией, которые должны были пройти в рамках подготовки к Евро, которое в итоге было перенесено на 2021 год.

Ранее стали известны даты матчей сборной России в финальной стадии Евро-2020.