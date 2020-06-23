Матыцин поздравил спортсменов и любителей спорта с Международным олимпийским днём

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил спортсменов, тренеров, специалистов спортивной отрасли и всех любителей спорта с Международным олимпийским днём.

«Этот спортивный праздник учреждён в честь важнейшего события в истории мирового спорта — возрождения современного олимпийского движения. В основополагающих принципах олимпизма отмечается, что занятия спортом — одно из прав человека. Одним из ключевых направлений деятельности Минспорта России является вовлечение максимального количества россиян всех возрастов в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также создание доступной современной спортивной инфраструктуры. Нам важно, чтобы в любом уголке нашей страны дети, взрослые, люди старшего возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься спортом в комфортных условиях», — говорится в поздравительной речи Матыцина, текст которой передаёт пресс-служба министерства.

Он отметил, что Россия была и остаётся верной идеалам и ценностям олимпизма, направленным на устойчивое и мирное развитие общества, укрепление дружбы и взаимопонимания между странами и народами.

«Мы выступаем за честный и чистый спорт, за спорт вне политики. Дорогие друзья! Поддерживайте наших спортсменов, болейте за них на спортивных аренах и площадках! Активно занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни!» — говорится в поздравлении министра.

Международный олимпийский день отмечается 23 июня, поскольку именно в эту дату в 1894 году было принято решение провести первые Олимпийские игры современности, воссоздав тем самым традицию древнегреческих Олимпиад.

Ранее Матыцин заявил, что недопуск российских легкоатлетов к Олимпийским играм в Токио станет для них трагедией.