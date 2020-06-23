Матыцин: недопуск российских легкоатлетов к Олимпиаде в Токио станет трагедией

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что недопуск российских легкоатлетов к Олимпийским играм в Токио станет для них трагедией.

«Взаимодействие строится, скажем так, с World Athletics, но очень тяжело за одну секунду изменить ситуацию. Надеемся на конструктивное решение. Опять же, мы исходим из того, что самое главное — это спортсмены. Уже часть спортсменов не выступили на Олимпийских играх в 2016 году, конечно, для них будет трагедия, если они не выступят, будем надеяться на самый оптимистичный прогноз», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Из-за допинг-скандала вокруг российского спорта к участию в легкоатлетических соревнованиях на Играх 2016 года была допущена только одна участница от России — Дарья Клишина. Участие россиян в Играх в Токио находится под угрозой ситуации вокруг штрафа, который Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) должна выплатить World Athletics.

Ранее Безуглов заявил, что у ВФЛА нет средств для выплаты штрафа World Athletics.