Ласицкене не поедет на сбор национальной команды в Новогорске

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не планирует принимать участие в июльском сборе национальной команды в подмосковном Новогорске.

«Мария не приедет в Новогорск на июльский сбор, мы намерены тренироваться в ЦСКА. То, что Маша не будет тренироваться в Новогорске, — это исключительно мой выбор. Нам продуктивнее заниматься в ЦСКА, где очень хорошее покрытие. Это решение не связано ни с какой пандемией, за этим нет никаких скрытых противоречий», — приводит ТАСС слова тренера Ласицкене Геннадия Габриляна.

Тренировочные сборы российских легкоатлетов в Кисловодске и Новогорске стартуют 1 июля.

Ранее сообщалось, что Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта из-за ситуации вокруг ВФЛА.