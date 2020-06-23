Ласицкене не поедет на сбор национальной команды в Новогорске

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не планирует принимать участие в июльском сборе национальной команды в подмосковном Новогорске.
Ласицкене не поедет на сбор национальной команды в Новогорске
  • РИА Новости

«Мария не приедет в Новогорск на июльский сбор, мы намерены тренироваться в ЦСКА. То, что Маша не будет тренироваться в Новогорске, — это исключительно мой выбор. Нам продуктивнее заниматься в ЦСКА, где очень хорошее покрытие. Это решение не связано ни с какой пандемией, за этим нет никаких скрытых противоречий», — приводит ТАСС слова тренера Ласицкене Геннадия Габриляна.

Тренировочные сборы российских легкоатлетов в Кисловодске и Новогорске стартуют 1 июля.

Ранее сообщалось, что Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта из-за ситуации вокруг ВФЛА.

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