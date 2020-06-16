Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта из-за ситуации вокруг ВФЛА

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Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к руководству российского спорта с просьбой объяснить ситуацию вокруг Всероссийской Федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта из-за ситуации вокруг ВФЛА
  • РИА Новости

«Временное отстранение ВФЛА из World Athletics продолжается с 2015 года. Нельзя сказать, что за этот период ситуация улучшилась. Сейчас мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдалённом будущем выступать на международных турнирах, включая Олимпийские игры. К нынешней ситуации привело в том числе отсутствие конструктивного диалога и с World Athletics, и с легкоатлетическими федерациями других стран. Есть ряд вопросов, на которые мы не можем получить ответы последние пять лет. Кто в этом всём виноват? Почему за действия руководителей всё время отвечают спортсмены? Как долго российские легкоатлеты будут довольствоваться нейтральным статусом?» — говорится в письме, текст которого приводит «Спорт-Экспресс».

Также спортсмены выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в диалоге между ВФЛА и World Athletics.

«В середине марта World Athletics была озвучена дата — 1 июля, до которой все разногласия между ВФЛА и WA должны быть решены. Мы обеспокоены, что WA и российское спортивное руководство имеют разное мнение о процессе восстановления ВФЛА и до нынешнего времени (за две недели до дедлайна) не достигли компромисса. Настораживает отсутствие полной информации о процессе восстановления ВФЛА и состоянии контактов с WA и AIU. Рассчитываем, что в уже ближайшее время мы получим ответы на все вопросы. В том числе и на главный: что ждёт нас после 1 июля?» — гласит текст письма.

Ранее сообщалось, что Ласицкене и Шубенков прошли первое допинг-тестирование после перерыва из-за пандемии.

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