СМИ: В Испании планируют вскоре вернуть болельщиков на стадионы

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Испанская Ла Лига подготовила обновлённый медицинский регламент проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса.
СМИ: В Испании планируют вскоре вернуть болельщиков на стадионы
  • Reuters

Как сообщает Yahoo Sport со ссылкой на AFP, основной целью внесения изменений в протокол является возвращение зрителей на стадионы.

Отмечается, что для того, чтобы попасть на матч, болельщикам будет необходимо проходить обязательную процедуру регистрации, а непосредственно на самих матчах их будут запускать на стадионы небольшими разделёнными группами, предварительно замеряя температуру. Болельщики также будут обязаны находиться на стадионе в маске, при этом перед матчем стюарды выдадут им по две бутылки воды.

Футбольный сезон в Испании был возобновлён 10 июня матчем Сегунды «Райо Вальекано» — «Альбасете». Все матчи Примеры и Сегунды проходят при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что Зидану не нравится слышать разговоры о судьях после побед «Реала».

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