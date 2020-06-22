Зидану не нравится слышать разговоры о судьях после побед «Реала»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ему неприятно слушать разговоры о судьях после побед его команды.
Зидану не нравится слышать разговоры о судьях после побед «Реала»
  • Reuters

«Мне неприятно, что после наших побед разговоры идут только о судьях, кажется, будто мы ничего не сделали на поле. Мы выиграли на поле, это была заслуженная победа», — приводит слова Зидана Marca.

О своём отношении к обсуждению судейства французский специалист заявил после победы «Реала» над «Реалом Сосьедад», которая помогла мадридской команде возглавить турнирную таблицу Примеры.

«Мы пока ничего не достигли, хотя нам удалось набрать девять очков после перерыва. Будет сложно до конца, мы всегда хотим большего. Сегодня можно было увидеть команду, которая желала добиться победы», — добавил Зидан.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос установил рекорд Примеры по голам среди защитников.

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