Одноклубник Тарасенко по «Сент-Луису» Торбёрн завершил карьеру

Канадский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Крис Торбёрн объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня, верил в меня и помогал мне на протяжении всей моей карьеры. Вечно благодарен «Баффало Сэйбрз», «Питтсбург Пингвинз», «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз» за то, что дали мне шанс. Я не мог себе представить лучшего жизненного пути, чем завершить свою карьеру в «Сент-Луисе» и получить возможность наконец поднять над головой Кубок Стэнли», — говорится в заявлении Торбёрна.

37-летний форвард был выбран «Баффало» на драфте НХЛ 2001 года под общим 50-м номером. В общей сложности в его активе 801 матч в НХЛ. Всего в этих играх он набрал 134 (53 + 81) очка. В сезоне-2018/19 вместе с «Сент-Луисом» он стал обладателем Кубка Стэнли.

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