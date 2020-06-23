Тарасенко провёл первую тренировку на льду после травмы

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко впервые после травмы, полученной ещё в начале сезона, провёл тренировку на льду.

«Мы только что откатали нашу первую тренировку. Приятно иметь возможность выйти на лёд. Я был очень близок к тому, чтобы вернуться к игре, когда сезон затянулся, поэтому у меня появилось дополнительное время для восстановления и тренировок, чтобы сделать плечо более сильным. Всё хорошо», — приводит слова Тарасенко пресс-служба клуба.

28-летний форвард получил травму плеча ещё в октябре 2019 года и перенёс операцию, после которой на лёд не выходил.

Ранее сообщалось, что НХЛ не планирует переносить дату открытия тренировочных лагерей.