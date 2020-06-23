Футбольный агент считает, что Гончаренко стоит уйти из ЦСКА
- globallookpress.com
«Смена тренера должна встряхнуть команду. Тренеру и клубу искать компромиссы смысла нет, надо просто разойтись», — опубликовал Маньяков сообщение в своём официальном Telegram-канале.
По словам агента, белорусский тренер морально устал от работы в армейском коллективе, что видно по его поведению в последнее время, а также по принимаемым им решениям. Маньяков считает, что подобное состояние Гончаренко передаётся команде.
Гончаренко известен по работе с белорусским БАТЭ, а также российскими «Кубанью», «Уралом» и «Уфой». ЦСКА он возглавил в 2016 году, сменив на посту наставника Леонида Слуцкого. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ.
Ранее в Белоруссии отреагировали на ситуацию вокруг главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.