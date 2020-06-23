Футбольный агент считает, что Гончаренко стоит уйти из ЦСКА

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Известный футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал ситуацию вокруг возможной отставки главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.
Футбольный агент считает, что Гончаренко стоит уйти из ЦСКА
  • globallookpress.com

«Смена тренера должна встряхнуть команду. Тренеру и клубу искать компромиссы смысла нет, надо просто разойтись», — опубликовал Маньяков сообщение в своём официальном Telegram-канале.

По словам агента, белорусский тренер морально устал от работы в армейском коллективе, что видно по его поведению в последнее время, а также по принимаемым им решениям. Маньяков считает, что подобное состояние Гончаренко передаётся команде. 

Гончаренко известен по работе с белорусским БАТЭ, а также российскими «Кубанью», «Уралом» и «Уфой». ЦСКА он возглавил в 2016 году, сменив на посту наставника Леонида Слуцкого. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ.

Ранее в Белоруссии отреагировали на ситуацию вокруг главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

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