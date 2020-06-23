Футбольный агент считает, что Гончаренко стоит уйти из ЦСКА

Известный футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал ситуацию вокруг возможной отставки главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Смена тренера должна встряхнуть команду. Тренеру и клубу искать компромиссы смысла нет, надо просто разойтись», — опубликовал Маньяков сообщение в своём официальном Telegram-канале.

По словам агента, белорусский тренер морально устал от работы в армейском коллективе, что видно по его поведению в последнее время, а также по принимаемым им решениям. Маньяков считает, что подобное состояние Гончаренко передаётся команде.

Гончаренко известен по работе с белорусским БАТЭ, а также российскими «Кубанью», «Уралом» и «Уфой». ЦСКА он возглавил в 2016 году, сменив на посту наставника Леонида Слуцкого. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ.

Ранее в Белоруссии отреагировали на ситуацию вокруг главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.