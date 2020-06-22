«Милан» разгромил «Лечче» в 27-м туре Серии А

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«Милан» одержал крупную победу над «Лечче» в матче 27-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Милан» разгромил «Лечче» в 27-м туре Серии А
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Встреча прошла в Лечче и завершилась в пользу гостей.

В составе россонери отличились Самуэль Кастильехо, Джакомо Бонавентура, Анте Ребич и Рафаэл Леау. У хозяев единственный мяч с пенальти забил Марко Манкозу.

«Милан» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в чемпионате Италии. «Лечче» находится на 18-й строчке с 25 очками.

Ранее сообщалось, что в Италии смягчили протокол безопасности для матчей футбольного чемпионата страны.

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