В Италии смягчили протокол безопасности для матчей футбольного чемпионата страны
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Об этом сообщает Football Italia. В изначальном варианте протокола, подписанном в мае, говорилось, что если у футболиста, тренера или сотрудника клуба будет выявлен коронавирус, то на двухнедельный карантин должен уйти не только он, но и вся команда. В новом варианте утверждено правило, согласно которому изолирован будет только заболевший, а остальные должны будут пройти экспресс-тест.
Розыгрыш Серии А, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён 20 июня матчем между «Торино» и «Пармой».
Ранее Гаттузо поделился эмоциями после победы «Наполи» в Кубке Италии по футболу.