Тренер «Сочи» заявил, что команда до конца не понимала, в каком составе приедет «Ростов»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что тренерский штаб и игроки команды не понимали до конца, в каком составе приедет «Ростов» на матч 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы до конца не понимали, какой будет состав. Приезжает «Ростов» или не приезжает, мы узнали в 10 вечера. Мы отменили все планы, мы отменили карантин, заезд, разошлись по домам и вообще на следующий день уже готовились проводить двусторонний матч. Так развивались события», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

По его словам, в «Сочи» поняли, в каком составе «Ростов» прибыл на встречу, только когда игроки молодёжной команды жёлто-синих сошли с самолёта.

«Окончательно стало всё известно, когда принесли протокол за час до игры, кто будет представлять «Ростов» в этом матче», — добавил Федотов.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее Константин Генич извинился перед «Ростовом» за свои высказывания после матча с «Сочи».