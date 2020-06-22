Генич извинился перед «Ростовом» за свои высказывания после матча с «Сочи»

Известный футбольный комментатор Констатин Генич принёс извинения «Ростову» за свои высказывания после матча 23-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи»

«Приношу извинения «Ростову» за не совсем корректные высказывания в их адрес после игры в Сочи», — написал Генич в Twitter.

Тогда комментатор заявил, что «Ростов» сам виноват в заражении игроков COVID-19.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ несмотря на то, что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее «Ростов» опубликовал заявление по поводу матча с «Сочи».