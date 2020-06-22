Генич извинился перед «Ростовом» за свои высказывания после матча с «Сочи»
- @rostovfc
«Приношу извинения «Ростову» за не совсем корректные высказывания в их адрес после игры в Сочи», — написал Генич в Twitter.
Тогда комментатор заявил, что «Ростов» сам виноват в заражении игроков COVID-19.
«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ несмотря на то, что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».
Ранее «Ростов» опубликовал заявление по поводу матча с «Сочи».