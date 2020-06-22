СМИ: Волейболист сборной России Кимеров напал на водителя в Москве

Волейболист новоуренгойского «Факела» и сборной России Александр Кимеров стал участником инцидента в Москве.

По данным Telegram-канала Mash, опубликовавшего видеозапись инцидента, Кимеров напал на водителя автомобиля в Москве из-за того, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре. Волейболист добился того, чтобы разозливший его водитель остановился, после чего Кимеров вышел из своей машины, ногой сбил боковое зеркало и помял дверь другого авто.

23-летний Кимеров выступает за «Факел» с 2018 года. Он является победителем Универсиады 2015 года и бронзовым призером Европейских игр в Баку в составе сборной России.

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