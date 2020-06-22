Тарпищев о коронавирусе на турнире Джоковича: это их риск

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию вокруг организованного Новаком Джоковичем выставочного турнира Adria Tour, на котором произошла вспышка коронавируса.
Тарпищев о коронавирусе на турнире Джоковича: это их риск
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Как отменённый финал турнира Джоковича повлияет на дальнейшие планы в теннисе? Да никак. Решение есть: 15 июня вышел утверждённый женский календарь до конца года, мужской будут рассматривать 15 июля. Турниры они будут запускать по мере событий, 15 июля наверняка скажут, что запускают август-сентябрь, а потом посмотрим. Конечно, кто-то может отказаться. ATP будет работать в силу возникающих событий. А эти показухи… кто хочет, тот и делает. Зачем они полезли играть? Это их риск. Я бы не обращал на это никакого внимания», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Турнир Adria Tour начался 13 июня. Финал должен был пройти 21 июня, но его отменили из-за выявления коронавируса у Димитрова. Позднее стало известно о заболевании Чорича.

Турнир Adria Tour начался 13 июня. Финал должен был пройти 21 июня, но его отменили из-за выявления коронавируса у Димитрова. Позднее стало известно о заболевании Чорича.

Ранее Андрей Рублёв сообщил, что не болен коронавирусом.

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