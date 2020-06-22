Тарпищев о коронавирусе на турнире Джоковича: это их риск

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию вокруг организованного Новаком Джоковичем выставочного турнира Adria Tour, на котором произошла вспышка коронавируса.

«Как отменённый финал турнира Джоковича повлияет на дальнейшие планы в теннисе? Да никак. Решение есть: 15 июня вышел утверждённый женский календарь до конца года, мужской будут рассматривать 15 июля. Турниры они будут запускать по мере событий, 15 июля наверняка скажут, что запускают август-сентябрь, а потом посмотрим. Конечно, кто-то может отказаться. ATP будет работать в силу возникающих событий. А эти показухи… кто хочет, тот и делает. Зачем они полезли играть? Это их риск. Я бы не обращал на это никакого внимания», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Турнир Adria Tour начался 13 июня. Финал должен был пройти 21 июня, но его отменили из-за выявления коронавируса у Димитрова. Позднее стало известно о заболевании Чорича.

Турнир Adria Tour начался 13 июня. Финал должен был пройти 21 июня, но его отменили из-за выявления коронавируса у Димитрова. Позднее стало известно о заболевании Чорича.

Ранее Андрей Рублёв сообщил, что не болен коронавирусом.