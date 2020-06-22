Селюк: я высказался в отношении Гончаренко, а не ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свои заявления в адрес главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, сделанные после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейцы крупно проиграли петербургскому «Зениту».

«Я человек независимый и незаангажированный. Имею право думать и говорить, что я хочу и в чём разбираюсь. Если бы мои высказывания каждый раз не соответствовали действительности, то меня бы просто никто не читал, не цитировал и не печатал. В данном случае я высказался в отношении Гончаренко, а не клуба», — приводит слова Селюка Sport24.

Он отметил, что его высказывания, которые истолковали как проявление расизма, также не имели отношения к клубу.

«Я прекрасно понимаю, что именно в ЦСКА очень хорошо относятся и относились к темнокожим футболистам. Здесь ранее играли и Думбия, и Муса, и тот же Траоре, и Вагнер Лав, хоть он и темнокожий бразилец. Я ни в коем случае не обвиняю клуб в плохом отношении к темнокожим иностранцам. Но действия тренера вызывают вопросы. Считаю, что футболисты должны выходить на поле на конкурентной основе. Не должно отдаваться предпочтение любимчикам и одним и тем же игрокам, которые, к сожалению, не показывают результат. Моё интервью, как пожарная система, было направлено на то, чтобы разбудить руководство клуба, возможно, отвлёкшееся по разным причинам: в том числе экономические проблемы, коронавирус и так далее. Эти высказывания должны восприниматься не как нападки, а как анализ фактов. Конфликта я не вижу. И по-прежнему считаю, что Гончаренко должен попрощаться с командой, так как не справился со своей работой», — добавил агент.

После матча с петербургским «Зенитом» Селюк раскритиковал работу Гончаренко с командой. В частности, агент заявил, что Седрик Гогуа не попал в состав команды на игру из расистских соображений. Он также призвал белорусского специалиста уйти в отставку, поставив под сомнение его квалификацию. Позднее ЦСКА выступил с официальным заявлением относительно слов Селюка.

Ранее сообщалось, что Гончаренко вернулся в Белоруссию после матча с «Зенитом».