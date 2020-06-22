Теннисист Чорич заболел коронавирусом

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Хорватский теннисист Борна Чорич сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
Теннисист Чорич заболел коронавирусом
  • Reuters

«Хочу сообщить про обнаружение у меня COVID-19. Хочу удостовериться в том, чтобы все, кто контактировал со мной в последние дни, также сдали анализы. Мне очень жаль, что я мог причинить вред кому-то из вас. Чувствую себя хорошо, симптомов никаких не имею. Берегите себя и своё здоровье», — написал Чорич в своём Twitter.

23-летний хорват был участником организованного сербом Новаком Джоковичем турнира Adria Tour, ещё у одного участника которого, Григора Димитрова, был выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось, что Джокович отказался проходить тестирование на коронавирус.

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