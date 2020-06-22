СМИ: Джокович отказался сдавать анализ на коронавирус
- Reuters
Как сообщает Kurir, Джокович и его команда не захотели проходить тесты в Хорватии, потому что у них нет симптомов.
Отмечается, что 33-летний теннисист свяжется с эпидемиологом и своим врачом по прибытии в Белград и проведёт необходимую процедуру в соответствии с рекомендациями медицинской службы позднее.
Ранее стало известно, что у Григора Димитрова, одного из участников организованного Джоковичем турнира Adria Tour, был выявлен коронавирус.