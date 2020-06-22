Российский баскетболист Ведищев будет выступать в NCAA
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Как сообщил аналитик ESPN и руководитель портала Draft Express Джонатан Гивони в своём Twitter, 19-летний россиянин будет играть за Университет штата Юта.
Ведищев является игроком клуба «Локомотив-Кубань» с 2017 года. Половину прошедшего сезона он провёл в аренде в литовском «Нявежисе», а большую часть остального времени играл за фарм-клуб краснодарской команды.
Ранее Ведищев рассказал, что намерен попасть на драфт НБА в ближайшие два-три года.