Баскетболист Ведищев намерен попасть на драфт НБА в ближайшие два-три года

Защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев рассказал, что намерен в ближайшие несколько лет выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Надо ли молодым российским игрокам ехать за границу, чтобы развиваться? Всё это сугубо индивидуально. Кому-то может подойти возможность начать играть в России, кому-то — в Литве, кому-то где-то ещё», — приводит слова Ведищева РИА Новости.

Он отметил, что самым сложным для него в выступлениях в Литве было адаптироваться к команде.

«Не было ли желания остаться в Штатах и играть за колледж? Да, я прожил там несколько лет. Вернулся в Россию, чтобы получить образование. Летом вновь хотел поехать за океан, но не получилось. Желание выставиться на драфт есть. Это моя цель на ближайшие два-три года, ведь попасть в НБА — это мечта любого молодого баскетболиста. Но для этого нужно очень много и плодотворно работать», — добавил 19-летний баскетболист.

Ведищев является игроком клуба «Локомотив-Кубань» с 2017 года. Половину сезона он провёл в аренде в литовском «Нявежисе», а большую часть остального времени играл за фарм-клуб краснодарской команды.

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