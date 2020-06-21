Источник: в случае ухода Гончаренко из ЦСКА и. о. главного тренера станет Овчинников

Ассистент главного тренера ЦСКА Сергей Овчинников может возглавить клуб, если команду покинет нынешний наставник Виктор Гончаренко.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, окончательное решение на этот счёт должно быть принято в понедельник, 22 июня.

После окончания матча с «Зенитом», в котором армейцы уступили со счётом 0:4, Гончаренко уехал со стадиона, не появившись на пресс-конференции. На вопросы журналистов отвечал тренер Сергей Овчинников, который заявил, что у главного тренера поднялось давление.

Ранее сообщалось, что Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА.