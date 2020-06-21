Источник: в случае ухода Гончаренко из ЦСКА и. о. главного тренера станет Овчинников
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, окончательное решение на этот счёт должно быть принято в понедельник, 22 июня.
После окончания матча с «Зенитом», в котором армейцы уступили со счётом 0:4, Гончаренко уехал со стадиона, не появившись на пресс-конференции. На вопросы журналистов отвечал тренер Сергей Овчинников, который заявил, что у главного тренера поднялось давление.
Ранее сообщалось, что Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА.