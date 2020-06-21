СМИ узнали, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом

Стало известно, когда «Ростов» сможет выпустить на поле основной состав.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», двухнедельный срок карантина для контактной группы отсчитывается с момента появления первых симптомов у «нулевого» заболевшего. В случае «Ростова» карантин отсчитывается с 13 июня.

Таким образом, 27 июня здоровые футболисты основного состава «Ростова» смогут сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 10:1. В составе гостей на матч вышли игроки академии клуба 2001—2004 годов рождения, так как представители основного состава ростовчан не смогли играть из-за вспышки коронавируса.

Ранее владелец и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что любой на месте его команды отказался бы от переноса матча с «Ростовом».