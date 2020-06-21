Ротенберг: любой клуб на месте «Сочи» отказался бы от переноса матча с «Ростовом»

Владелец и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался о матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Никто же не говорит, а что произошло в «Ростове», где за десять дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым. Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, который был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договорённость», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что в случае переноса остальные клубы также начали бы искать даты для переноса, и неясно, как «Сочи» выглядел бы в конце сезона. Владелец клуба подчеркнул, что его команде тоже необходимо подниматься в турнирной таблице.

«Простому обывателю неизвестны все детали тренировочного процесса: восстановление, нагрузки, почему мы не играем на второй-третий день в календаре. Ему это всё непонятно, кроме того, что приехали дети, над ними кто-то издевался в виде команды «Сочи», и так думать неправильно и глупо», — добавил Ротенберг.

В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 10:1. В составе гостей на матч вышли игроки академии клуба 2001—2004 годов рождения. Представители основного состава ростовчан не смогли играть из-за вспышки коронавируса.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что такие матчи, как «Сочи» — «Ростов», не красят РПЛ.