Семак о матче «Сочи» — «Ростов»: подобные игры не красят РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором выпускники академии «Ростова» в гостях уступили игрокам «Сочи» со счётом 1:10. Представители основного состава ростовчан не смогли выйти на поле из-за вспышки коронавируса.

«Рад за юношей из «Ростова», которые старались показать свои способности, но подобные игры не красят наш чемпионат», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По словам главного тренера «Зенита», регламент требуется доработать, что подобных игр не происходило в будущем.

В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 10:1. Хет-трик оформил Александр Кокорин, по дублю на свой счёт записали Антон Заболотный и Дмитрий Полоз, голами отметились Владимир Абрамов (автогол), Иван Новосельцев и Никита Колдунов. У гостей гол престижа забил Роман Романов.

Ранее сообщалось, что британская газета Daily Mail опубликовала материал о матче 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (10:1), отметив установившего рекорд чемпионата 17-летнего вратаря гостей Дениса Попова.