Семак о матче «Сочи» — «Ростов»: подобные игры не красят РПЛ
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- © Denis Tyrin/PFC CSKA Pool
«Рад за юношей из «Ростова», которые старались показать свои способности, но подобные игры не красят наш чемпионат», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
По словам главного тренера «Зенита», регламент требуется доработать, что подобных игр не происходило в будущем.
В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 10:1. Хет-трик оформил Александр Кокорин, по дублю на свой счёт записали Антон Заболотный и Дмитрий Полоз, голами отметились Владимир Абрамов (автогол), Иван Новосельцев и Никита Колдунов. У гостей гол престижа забил Роман Романов.
Ранее сообщалось, что британская газета Daily Mail опубликовала материал о матче 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (10:1), отметив установившего рекорд чемпионата 17-летнего вратаря гостей Дениса Попова.