В Daily Mail написали материал про установившего рекорд РПЛ 17-летнего вратаря «Ростова»

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Британское издание Daily Mail опубликовала материал о матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом» (10:1), отметив установившего рекорд чемпионата 17-летнего вратаря гостей Дениса Попова.
В Daily Mail написали материал про установившего рекорд РПЛ 17-летнего вратаря «Ростова»
  • РИА Новости

«17-летний голкипер «Ростова» установил новый рекорд РПЛ по количеству сейвов, хотя и пропустил десять мячей в матче с «Сочи», — написано в тексте.

Там также отмечается, что «Ростов» был вынужден выставить на матч юных игроков академии, так как у шести футболистов основного состава был выявлен коронавирус. Кроме того, в материале говорится, что «Ростов» здорово начал матч, открыв счёт на первой минуте, но затем всё встало на место. 

«Несмотря на жуткий вечер, голкипер «Ростова» стал обладателем нового рекорда лиги по количеству отбитых ударов (15), а также отразил пенальти», — написано в статье.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что в матче «Сочи» с «Ростовом» были нарушены принципы фейр-плей.

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