Слуцкий считает, что в матче «Сочи» с «Ростовом» были нарушены принципы фейр-плей

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
Слуцкий считает, что в матче «Сочи» с «Ростовом» были нарушены принципы фейр-плей
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Он отметил, что всем командам сложно бороться за очки, но, по его мнению, спорт держится не только на принципе добычи очков. 

«Легко говорить о чём-то со стороны, я не могу быть уверен, как бы я поступил на месте «Сочи», потому что искушение велико. Но были нарушены принципы фейр-плей. Не знаю, был ли нарушен регламент, но не всё в этой жизни определяется только регламентом», — сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча с «Уралом» (2:1).

В матче с «Сочи» за «Ростов» играли футболисты академии жёлто-синих 2001—2004 годов рождения, поскольку первая команда ушла на карантин после обнаружения у шести игроков коронавируса. Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи».

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