«Локомотив» сыграет с «Оренбургом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»
- @fclokomotiv
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Локомотива».
20 июня в подобных футболках встречались с «Ахматом» игроки «Крыльев Советов». Также поддержать данную акцию намерена «Уфа» в игре с «Тамбовом».
Сезон чемпионата России, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновился 19 июня.
Ранее в «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо», игроки которого заболели коронавирусом.