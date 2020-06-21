«Локомотив» сыграет с «Оренбургом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»

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Футболисты московского «Локомотива» сыграют в футболках с надписью «Спасибо врачам» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
«Локомотив» сыграет с «Оренбургом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»
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Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Локомотива».

20 июня в подобных футболках встречались с «Ахматом» игроки «Крыльев Советов». Также поддержать данную акцию намерена «Уфа» в игре с «Тамбовом».

Сезон чемпионата России, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновился 19 июня.

Ранее в «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо», игроки которого заболели коронавирусом.

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