В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» сообщила, когда станет известна судьба матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча «Динамо», который должен состояться 21 июня в 20:00 мск, появится сегодня около 13:00 мск. Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», — написано в Twitter «Краснодара».

20 июня агент Дмитрий Селюк заявил, что положительные тесты на COVID-19 сдали полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи. В прессе также появилась информация об обнаружении заболевания у нападающего Николая Комличенко и хавбека Себастьяна Шиманьски.

В подобной ситуации «Ростов» был вынужден выставить на матч с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения.

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня. Начало встречи — в 20:00.

Ранее сообщалось, что матч «Краснодар» — «Динамо» будет перенесён.