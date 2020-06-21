СМИ: Матч «Краснодар» — «Динамо» будет перенесён

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» с высокой долей вероятности будет перенесён.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Краснодар» одобрит перенос, а РПЛ в подобных ситуациях предоставляет клубам право решать, как действовать. Резервная дата — 19 июля.

До этого агент Дмитрий Селюк заявил, что положительные тесты на COVID-19 сдали полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи. В прессе также появилась информация об обнаружении заболевания у нападающего Николая Комличенко и хавбека Себастьяна Шиманьски.

В подобной ситуации «Ростов» был вынужден выставить на матч с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения.

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня 2020 года. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило на матч с «Краснодаром» второй состав.