Экс-вратарь ЦСКА считает, что необходимо аннулировать сезон РПЛ

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Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз (РФС) аннулировать сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-вратарь ЦСКА считает, что необходимо аннулировать сезон РПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В жизни нашей есть что-то особенное. Семья, наши дети, наше здоровье. Когда вы мне скажете, что ваши ценности иные, я вас не буду презирать, я скажу — вы глупец! Сегодня бизнес и деньги не играют роли. РФС, пришло время аннулировать сезон!» — написал Чепчугов в своём Instagram.

Сезон чемпионата России, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновился 19 июня.

Ранее в «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо», игроки которого заболели коронавирусом.

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