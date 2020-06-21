Бывший тренер Южного оценил решение провести US Open в Нью-Йорке

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Тренер по теннису Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным, назвал рискованным решение провести US Open в Нью-Йорке.
Бывший тренер Южного оценил решение провести US Open в Нью-Йорке
  • Reuters

Турнир планируется провести в период с 31 августа по 13 сентября. Нью-Йорк является одним из наиболее пострадавших от коронавируса городов мира.

«Понятно, что ситуация в Нью-Йорке совершенно ненормальная. Она, может быть, лучше, чем была недавно. Но всё равно риск есть. Проводить US Open рискованно, но если организаторы и местные власти видят возможность его провести, то это надо делать», — цитируют Собкина «Известия».

Специалист также негативно оценил решение проводить Открытый чемпионат США без зрителей. При этом он подчеркнул, что лучше играть при пустых трибунах, чем вообще не играть.

Ранее сообщалось, что теннисного судью отстранили за сокрытие попытки вовлечь его в коррупционную схему.

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