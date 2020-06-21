Лесовой не боится играть с «Ростовом», чьи игроки заразились COVID-19

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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой признался, что не боится игры в Ростове-на-Дону в 24-м туре чемпионата России.
Лесовой не боится играть с «Ростовом», чьи игроки заразились COVID-19
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Несколько игроков «Ростова» заразились коронавирусной инфекцией, из-за чего на матч 23-го тура были вынуждены отправить в Сочи молодёжный состав.

«Лететь в Ростов не страшно. У нас прекрасный медицинский штаб. Чтобы обезопасить нас, клуб прикладывает максимум усилий. Наше дело — играть», — приводит слова Лесового «Чемпионат».

В субботу, 20 июня, «Арсенал» уступил в Туле «Спартаку» со счётом 2:3.

Лесовой также считает, что «Спартак» играл очень грубо в этом матче.

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