Лесовой не боится играть с «Ростовом», чьи игроки заразились COVID-19

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой признался, что не боится игры в Ростове-на-Дону в 24-м туре чемпионата России.

Несколько игроков «Ростова» заразились коронавирусной инфекцией, из-за чего на матч 23-го тура были вынуждены отправить в Сочи молодёжный состав.

«Лететь в Ростов не страшно. У нас прекрасный медицинский штаб. Чтобы обезопасить нас, клуб прикладывает максимум усилий. Наше дело — играть», — приводит слова Лесового «Чемпионат».

В субботу, 20 июня, «Арсенал» уступил в Туле «Спартаку» со счётом 2:3.

Лесовой также считает, что «Спартак» играл очень грубо в этом матче.