Лесовой не боится играть с «Ростовом», чьи игроки заразились COVID-19
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Несколько игроков «Ростова» заразились коронавирусной инфекцией, из-за чего на матч 23-го тура были вынуждены отправить в Сочи молодёжный состав.
«Лететь в Ростов не страшно. У нас прекрасный медицинский штаб. Чтобы обезопасить нас, клуб прикладывает максимум усилий. Наше дело — играть», — приводит слова Лесового «Чемпионат».
В субботу, 20 июня, «Арсенал» уступил в Туле «Спартаку» со счётом 2:3.
Лесовой также считает, что «Спартак» играл очень грубо в этом матче.