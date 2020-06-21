Волков может встретиться с Оверимом или дос Сантосом, заявил его менеджер
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Банников также отметил, что у Волкова ещё «всё впереди» в ММА.
«Саша сделает выводы, и, думаю, его ещё ждут громкие бои. Он вернётся. Есть Алистар Оверим, есть Джуниор дос Сантос. Мы ещё не говорили с UFC насчёт поединков с ними, пока это наброски. Но оба недавно проигрывали, так что почему бы и нет. И я надеюсь, что это была не последняя встреча с Блейдсом», — приводит слова Банникова «СЭ».
Менеджер Волкова также объяснил причины поражения российского бойца от Блейдса.