Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блейдса

Иван Банников, менеджер бойца UFC Александра Волкова, прокомментировал поражение россиянина в поединке с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC в Лас-Вегасе.

По его словам, план на бой почти сработал.

«Мы планировали, что первые два раунда пройдут при доминировании Блейдса, всё же времени на подготовку у нас было совсем мало. Надеялись, что в четвёртом-пятом раундах получится его добить. Но, к сожалению, были ошибки», — цитирует Банникова СЭ.

Он также отметил, что теперь Волкову предстоит пережить критические отзывы.

«Но его критикуют люди, которые не совсем понимают ММА. Все ожидали, что Сашу «убьют», а Блейдс его, по сути, просто «заодеялил» без попыток что-либо сделать», — резюмировал Банников.

Ранее сообщалось, что двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блейдсом.