СМИ: Футболист «Зенита» Малком подвергся расистским выкрикам со стороны фанатов ЦСКА

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Нападающий петербургского «Зенита» Малком подвергся расистским выкрикам со стороны фанатов московского ЦСКА во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
СМИ: Футболист «Зенита» Малком подвергся расистским выкрикам со стороны фанатов ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после одного из своих голов Малком подбежал к расположенной за воротами трибуне фанатов армейцев, откуда на него посыпались расистские выкрики. 

Игрок повернулся в сторону фан-сектора, но его успокоили партнёры, а его партнёр по «Зениту» Сердар Азмун похлопал болельщикам красно-синих.

«Зенит» разгромил ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве со счётом 4:0 и укрепил своё лидерство в чемпионате России, набрав 53 очка. ЦСКА с 36 очками находится на пятой позиции.

Ранее Сергей Овчинников прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита». 

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