Джикия заявил, что в «Спартаке» готовы оплатить штрафы болельщиков команды

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с уголовным делом в отношении болельщиков команды.

По его словам, он не слышал про уголовное дело, так как выключал телефон.

«Смысл возбуждать уголовное дело? Было приятно наблюдать, что ребята проводили нас со стадиона, встретили в Туле, хотя не могли находиться на стадионе. Спасибо им за поддержку, за эти 200 км. Мы обязательно узнаем, если будут какие-то штрафы, и всё это компенсируем», — цитирует Джикию Sport24.

Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака» после перекрытия проезжей части и фаер-шоу у стадиона «Открытие Арена».

Ранее «Спартак» опубликовал заявление по поводу уголовного дела в отношении фанатов команды.