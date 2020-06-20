Джикия заявил, что в «Спартаке» готовы оплатить штрафы болельщиков команды

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с уголовным делом в отношении болельщиков команды.
Джикия заявил, что в «Спартаке» готовы оплатить штрафы болельщиков команды
  • РИА Новости

По его словам, он не слышал про уголовное дело, так как выключал телефон.

«Смысл возбуждать уголовное дело? Было приятно наблюдать, что ребята проводили нас со стадиона, встретили в Туле, хотя не могли находиться на стадионе. Спасибо им за поддержку, за эти 200 км. Мы обязательно узнаем, если будут какие-то штрафы, и всё это компенсируем», — цитирует Джикию Sport24.

Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака» после перекрытия проезжей части и фаер-шоу у стадиона «Открытие Арена».

Ранее «Спартак» опубликовал заявление по поводу уголовного дела в отношении фанатов команды.

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