«Спартак» отреагировал на уголовное дело в отношении фанатов команды
- РИА Новости
«ФК «Спартак» Москва благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч, а также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку, и просим правоохранительные органы отпустить задержанных», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.
В «Спартаке» также отметили, что команде не хватает активной поддержки болельщиков, клуб также ждёт снятия всех ограничений по посещению игр. Тем не менее фанатов пока призвали воздержаться от поездок на гостевые матчи и соблюдать регламент.
«Мы чувствуем вашу поддержку! Наша сила — в единстве!» — написано в тексте.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака» после перекрытия проезжей части и фаер-шоу у стадиона «Открытие Арена».