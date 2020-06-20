«Спартак» отреагировал на уголовное дело в отношении фанатов команды

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Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал официальное заявление по ситуации с уголовным делом в отношении болельщиков команды.
«Спартак» отреагировал на уголовное дело в отношении фанатов команды
  • РИА Новости

«ФК «Спартак» Москва благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч, а также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку, и просим правоохранительные органы отпустить задержанных», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

В «Спартаке» также отметили, что команде не хватает активной поддержки болельщиков, клуб также ждёт снятия всех ограничений по посещению игр. Тем не менее фанатов пока призвали воздержаться от поездок на гостевые матчи и соблюдать регламент.

«Мы чувствуем вашу поддержку! Наша сила — в единстве!» — написано в тексте.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака» после перекрытия проезжей части и фаер-шоу у стадиона «Открытие Арена».

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