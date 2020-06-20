Иванович признался, что «Зениту» не хватало поддержки фанатов в матче с ЦСКА

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы очень хорошо начали игру. Забили первый мяч. Играли на контратаках. Матч получился очень тяжёлым физически. Наших болельщиков не хватало сегодня. Но надеемся, что на следующей домашней игре они будут присутствовать», — сказал капитан сине-бело-голубых в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что все команды находятся в одинаковых условиях. Кроме того, он считает, что «Зенит» сделал всё возможное для победы, хотя и возникали проблемы как в обороне, так и в атаке.

«Без болельщиков это другой вид спорта. Но спасибо тем 10% пришедшим, которые были сегодня на стадионе. Надеемся, что вирус успокоится. В будущем будет всё хорошо. И в конце сезона будет больше болельщиков», — заявил Иванович.

«Зенит» разгромил ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве со счётом 4:0 и укрепил своё лидерство в чемпионате России, набрав 53 очка.

Ранее глава РФС Александр Дюков допустил, что РПЛ может лишиться возможности допуска зрителей на трибуны.