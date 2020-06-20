Иванович признался, что «Зениту» не хватало поддержки фанатов в матче с ЦСКА

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Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Иванович признался, что «Зениту» не хватало поддержки фанатов в матче с ЦСКА
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«Мы очень хорошо начали игру. Забили первый мяч. Играли на контратаках. Матч получился очень тяжёлым физически. Наших болельщиков не хватало сегодня. Но надеемся, что на следующей домашней игре они будут присутствовать», — сказал капитан сине-бело-голубых в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что все команды находятся в одинаковых условиях. Кроме того, он считает, что «Зенит» сделал всё возможное для победы, хотя и возникали проблемы как в обороне, так и в атаке.

«Без болельщиков это другой вид спорта. Но спасибо тем 10% пришедшим, которые были сегодня на стадионе. Надеемся, что вирус успокоится. В будущем будет всё хорошо. И в конце сезона будет больше болельщиков», — заявил Иванович.

«Зенит» разгромил ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве со счётом 4:0 и укрепил своё лидерство в чемпионате России, набрав 53 очка.

Ранее глава РФС Александр Дюков допустил, что РПЛ может лишиться возможности допуска зрителей на трибуны.

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