Дюков допускает, что РПЛ может лишиться возможности допуска зрителей на трибуны

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал нарушения социальной дистанции на трибунах во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков допускает, что РПЛ может лишиться возможности допуска зрителей на трибуны
  • РИА Новости

«Конечно, соблюдение социальной дистанции 1,5—2 метра — очень важное требование, которое нужно соблюдать. Мы видим, что есть нарушения, но радует, что они не носят массовый характер», — цитирует Дюкова Sport24.

Он отметил, что РФС рассчитывает на ответственность болельщиков.

«Все прекрасно понимают, что мы получили право проводить матчи со зрителями, но если нарушения будут продолжаться, то мы можем лишиться такой возможности», — сказал Дюков.

При этом он подчеркнул, что число болельщиков может увеличиться при соблюдении всех правил Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что у футболиста «Динамо» Н’Жи обнаружен коронавирус перед матчем с «Краснодаром».

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