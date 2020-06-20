Тренер «Урала» не понимает, почему отменили гол его команды в матче с «Рубином»

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов заявил, что ему непонятно решение арбитров не засчитывать первый мяч в ворота казанского «Рубина» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.
Тренер «Урала» не понимает, почему отменили гол его команды в матче с «Рубином»
  • РИА Новости

«Обидно проигрывать дома при своих болельщиках. Семь месяцев не играли в Екатеринбурге. Как показал первый тайм, мы создали достаточно моментов и могли решить исход игры. Отменённый мяч мне непонятен. Как игрок мог мешать вратарю «Рубина», если при любом угловом 20 человек всегда? Это же не хоккей», — сказал специалист на пресс-конференции.

Он отметил, что после гола его команда контролировала игру, но затем была потеряна концентрация. Ему также кажется, что «Уралу» не хватило товарищеских матчей для подготовки к возобновлению чемпионата. 

«Нужно больше уверенности. Когда пропустили от «Рубина» первый мяч, потеряли её и дали сопернику вернуться в игру», — заключил Парфёнов.

«Урал» уступил «Рубину» со счётом 1:2.

Ранее Солтмурад Бакаев прокомментировал свой первый забитый мяч за «Рубин».

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