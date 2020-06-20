Солтмурад Бакаев прокомментировал свой первый забитый мяч за «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал свой первый гол за новый клуб, забитый в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:1).

«Мы правильно настраивались на матч. Но быстро пропустили, хорошо, что гол отменили. В итоге всё равно пропустили мяч. Не знаю, что произошло, но считаю, что мы справились с ситуацией, взяли себя в руки. Эмоции от гола не передать словами, потрясающе просто! Но главное — это победа команды. Да, забил, приятно, но самое главное — три очка и радость наших болельщиков», — цитирует Бакаева «Бизнес Online».

20-летний Бакаев является воспитанником московского «Спартака» и братом футболиста столичной команды Зелимхана Бакаева. Игроком «Рубина» он стал в январе. У красно-белых есть право обратного выкупа полузащитника.

Ранее «Рубин» в меньшинстве удержал победу в матче РПЛ с «Уралом».