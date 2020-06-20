Солтмурад Бакаев прокомментировал свой первый забитый мяч за «Рубин»

Короткая ссылка
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал свой первый гол за новый клуб, забитый в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:1).
Солтмурад Бакаев прокомментировал свой первый забитый мяч за «Рубин»
  • @fcrk
  • Twitter

«Мы правильно настраивались на матч. Но быстро пропустили, хорошо, что гол отменили. В итоге всё равно пропустили мяч. Не знаю, что произошло, но считаю, что мы справились с ситуацией, взяли себя в руки. Эмоции от гола не передать словами, потрясающе просто! Но главное — это победа команды. Да, забил, приятно, но самое главное — три очка и радость наших болельщиков», — цитирует Бакаева «Бизнес Online».

20-летний Бакаев является воспитанником московского «Спартака» и братом футболиста столичной команды Зелимхана Бакаева. Игроком «Рубина» он стал в январе. У красно-белых есть право обратного выкупа полузащитника.

Ранее «Рубин» в меньшинстве удержал победу в матче РПЛ с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить