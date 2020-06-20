«Рубин» в меньшинстве удержал победу в матче РПЛ с «Уралом»

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Казанский «Рубин» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» в меньшинстве удержал победу в матче РПЛ с «Уралом»
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Урал» забил первым. Уже на 7-й минуте отличился Михал Кухарчик.

«Рубин» сравнял счёт на 39-й минуте благодаря голу Хвичи Кварацхелии. Ставший победным для казанской команды мяч на 56-й минуте забил Солтмурад Бакаев.

На 71-й минуте «Рубин» остался вдесятером. Прямую красную карточку получил полузащитник Вячеслав Подберёзкин.

«Рубин», набрав 26 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 25 очками опустился на 12-е место.

Ранее сообщалось, что «Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение со счётом 1:10.

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