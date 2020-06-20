Ягудин предположил, что Трусову ожидает тяжёлый сезон

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что ожидает Александру Трусову после перехода к Евгению Плющенко.

«Здорово, когда в столь юном возрасте наша российская спортсменка показывает то, что не может никто в мире фигурного катания, и заслуженно попадает в Книгу рекордов Гиннесса. У Саши будет очень трудной сезон в плане психологии. К ней приковано особое внимание в связи с уходом от Этери Георгиевны. Я искренне ей желаю не обращать внимания на СМИ, социальные сети и просто показывать достойные результаты», — приводит слова Ягудина НСН.

О переходе Трусовой в академию Плющенко стало известно в начале мая. В сезоне-2019/20 она стала бронзовой медалисткой чемпионата Европы, первенства России, а также финала Гран-при.

Ранее Ягудин поделился мнением по поводу матча «Сочи» — «Ростов».