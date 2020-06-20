Кокорин о матче с «Ростовом»: я тоже дебютировал в 17 лет

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в перерыве после первого тайма матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» поделился впечатлениями от игры.
Кокорин о матче с «Ростовом»: я тоже дебютировал в 17 лет
  • РИА Новости

«Мы вышли на поле, держа в голове, что приехала другая команда. Всё это мы прекрасно понимаем. Как бы то ни было, мы готовились как к команде РПЛ. Я тоже дебютировал в 17 лет. Это не ребята, а мальчики, которые уже должны помогать в том числе сборной России и выходить на новый уровень. Мы готовились как к «Ростову», разбирали серьёзно, но, может, в голове всё равно сидит, что это другая команда, хотя вроде бы и нет», — рассказал Кокорин в интервью пресс-службе РПЛ после первого тайма встречи.

В итоге Кокорин провёл на поле 69 минут, за которые успел оформить хет-трик.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

Ранее сообщалось, что в «Сочи» извинились за шутку над «Ростовом» в социальных сетях.

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