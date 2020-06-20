Федерация бокса России перенесла запланированный на 24 июня турнир

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил о переносе запланированного на 24 июня турнира.
Федерация бокса России перенесла запланированный на 24 июня турнир
  • РИА Новости

«Перенесли шоу из-за того, что не всем смогли подобрать соперников. Границы закрыты, и это сказалось. Причины переноса — чисто спортивные», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

В главном поединке турнира, которой должен был пройти 24 июня в Москве и стать вторым после паузы из-за пандемии, планировалось выступление трёхкратного чемпиона России Альберта Батыргазиева.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России пока не планирует проводить турниры в присутствии болельщиков.

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